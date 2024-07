„Mina olen nominent. Ma ei lähe kuhugi.“ Joe Biden ei kavatse kandideerimisest loobuda

Viimastel nädalatel on üha süvenenud kõhklused, kas 81-aastane Biden peaks teiseks ametiajaks kandideerima. Ühes sellega on aina sagenenud üleskutsed Bideni välja vahetamiseks. Nende kummutamiseks toimus Detroidis Bideni kampaaniaüritus, kus president teatas, et ei kavatse kandideerimisest loobuda, vahendab Reuters.