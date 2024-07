„PÄEVAKORD“ | ERJK tegi Salgale suurepärase reklaamikampaania

Eile jagas ERJK kauaoodatud otsust: Reformierakond, sotsid, Eesti 200 ja Keskerakond (teistega võrreldes väiksemas määras) peavad kinni maksma SA Liberaalne Kodanik (Salk) tehtud uuringud, sest need aitasid erakondi valimistel. Seega on tegu kui keelatud annetusega, sest annetada võivad vaid füüsilised isikud.

„Päevakorra“ saate tegijad võttis otsus kokutama. Kust läheb edaspidi piir, kui kodanikud soovivad olla poliitiliselt aktiivsed?

„Loodan väga, et erakonnad ei võta siit kaasa tõdemust, et selline süvendatud andmeanalüüs ja sihitud kampaania tegemine on keelatud,“ märgib Ekspressi ajakirjanik Greete Lehepuu.

Ta möönab, et ühtpidi aitab see otsus luua selgust, et kõiksugu maailmavaatelistel eesmärkidel tegutsevad MTÜd ei saaks erakondade salarahastamise tagauksi. Saab olema huvitav näha, kuidas edaspidi maailmavaatelisi kodanikuühendusi selle mõõdupuu järgi hindama hakatakse.

„Kas järgmisena loetakse keelatud annetuseks ka valimiste eel ilmunud ajaleheartiklid, sest need tõstavad kandidaadi teistega võrreldes ebaõiglaselt rohkem tähelepanu keskpunkti?“ küsib Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja.

Lehepuu leidis, et eeltoodud näide on üleliigne äärmus. Ta möönab aga, et iroonilisest vaatest tunnustas ERJK Salga tõsiseltvõetavust: otsus kinnitab, et asutuse tööl on tõesti suur mõju.

Mis moodi sõnasparring jätkus, kuula täpsemalt podcast’ist.

Seekord päevakorras:

ERJK käsib erakondadel SALGA abi eest arved maksta

Mis seis on koalitsiooniläbirääkimistel

Viljandi kultuuriakadeemia direktor Juko-Mart Kõlar ja tema päevikud

Kas Eesti paneb haridusraha liialt betooni?

Eluloterii olümpia eri!

