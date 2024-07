Hiinat raputas toiduohutuse skandaal: kütust ja toiduõli transporditi samades paakautodes

Eelmisel nädalal avaldas riiklik ajaleht Beijing News põhjaliku ülevaate toiduõli transportimiseks kasutatavate paakautode „avaliku saladuse“ kohta. Nimelt ei puhastata paakautosid kütuse ja toiduõli transportimise vahel, vahendab The Guardian.

Skandaal puudutab mitut suurt Hiina ettevõtet, sealhulgas riiklikku nafta- ja teraviljaettevõtet Sinograin ning korporatsiooni Hopefull Grain and Oil Group. Mõlemad ettevõtted teatasid, et nad uurivad väiteid.

Hiina määrused näevad ette, et toiduõli ja söest saadava potentsiaalselt mürgise kütuse transportimiseks tuleks kasutada erinevaid paakautosid.

Sel nädalal teatas Hiina riiginõukogu juurde kuuluv toiduohutuskomisjoni büroo, et uurib väiteid. Nad lubasid, et „isikuid, kes rikuvad seadust paakautode ebaõige kasutamise tõttu, ähvardab tõsine karistus“.

Ajaleht Beijing News teatas, et sageli olid paakautode kontrollid pealiskaudsed või puudusid need täielikult. Ühel juhul kleebiti toiduõlikoorma kogumist ootavale paakautole valge paberitükk kirjaga, mis viitas sellele, et paakauto tuleks täita hoopis kütusega.