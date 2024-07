Vaade Eesti mätta otsast. Eesti delegatsioon jääb rahule, sest nad on pidanud saavutatu nimel kõvasti vaeva nägema. Kui jäänuks peale teiste seas USA ja Saksamaa tahe, olnuks tulemus veelgi lahjem. Suures pildis tuleb aga nentida, et allianss on enda vormi saamises liiga aeglane. See mõjutab seda, kui hästi on Eesti kaitstud, nagu kirjutas eilne „Tagatuba“. Kõige suurem mure on siiski see, mis saab NATO-st pärast Donald Trumpi tagasitulekut, mis on üksjagu tõenäolisemaks muutunud.