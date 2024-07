Eesti on valmis aitama pommitatud Kiievi lastehaigla patsiente, Ukraina pole veel abi palunud

Esmaspäeval tabas Ukrainat ulatuslik raketirünnak, kus sai suuri kahjustusi ka Kiievi Ohmatdõti lastehaigla. Lastehaigla on üks Euroopa suurimaid ning pommitamisjärgses avalduses teatas president Zelenskõi, et hukkunute seas oli kokku kolm ja haavatute seas 13 last. Kokku sai kompleksis haavata vähemalt 50 inimest.