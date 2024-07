Michal ütles, et eile ja täna olid arutluse all tervishoid, haridus ja omavalitsuste tulubaas. Haridusvaldkonna kohta ütles ta, et eestikeelsele õppele ülemineku osas järeleandmisi kindlasti ei tehta.

„Teiseks, debatt, mille me alustasime omavahel ja mille ilmselt selles koalitsioonis lõpule viime, on see, kuidas saaks haridusse eraraha juurde. Tartu ülikooli rektor on seda avalikult öelnud, et tegelikult oleks vajadus eraraha järgi. Lihtsamas keeles öeldes tähendab see ikkagi seda, et teatud erialadel võiks olla ka õppemaks või õppetasu.“