Kohus ei andnud Auvere õlitehase käivitamise vastu esialgset õiguskaitset

Riigikohus leidis haldusasjas 3-20-771 sama õlitehase ehitusloa osas 11.10.2023 tehtud otsuses, et detailplaneeringu keskkonna strateegilise hindamise käigus ei selgitatud piisavalt välja fenoolvee käitlemise mõjusid, keskkonnamõju, mis tuleneb kliimamuutuste mõjust ehitisele ja selle kasutamisele, ning mõju Puhatu linnualale, hinnati keskkonnamõjusid, sealhulgas mõjusid Natura 2000 aladele täiendavalt keskkonnamõju hindamise raames. Keskkonnamõju hindamise aruanne kiideti uuesti heaks Keskkonnaameti 21.11.2023 otsusega. Varasemalt on õlitehase keskkonnamõju hinnatud ka keskkonna strateegilise hindamise käigus, mis viidi läbi Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.08.2019 otsusega kehtestatud õlitehase maa-ala detailplaneeringu menetluse raames. Kaebajad ei esitanud praegu selliseid argumente, mille pinnalt saaks riigikohtu poolt hiljuti esitatud seisukohtade taustal, aga täiendavat keskkonnamõjude hindamise aruannet arvestavalt vähemalt praeguse esialgse õiguskaitse üle otsustamise kontekstis eeldada, et tehase esmasel käivitamise perioodil lisanduvad heited saaks põhjustada sellist mõju, mis oleks ülemäärane ja põhjustaks pöördumatuid tagajärgi.

Esimese astme kohtus tuleb lõpplahend eeldatavasti käesoleva aasta lõpuks või hiljemalt 2025. aasta alguseks. Õlitehas ei saa enne käesoleva aasta lõppu oma tegevusega alustada. Seega ei ole vähemalt esimese kohtuastme menetluse ajal kompleksloa alusel tehase käitamisest reaalselt CO2 heidet. Järgnevate kohtuastmete kohtumenetluse aega ei saa halduskohus küll kindlalt prognoosida, kuid eeldatavasti ei lähe kogu vaidluse menetlemiseks kokku üle kolme aasta. Kui vaadata kaebajate kliimaküsimusi puudutavaid kaebuse väiteid, siis väidete põhituum on seotud aastate 2030, 2035 ja 2050 kliimaeesmärkide (ja peamiselt just ELi tasemel eesmärkide) mittesaavutamisega. Samas ei nähtu kaebuse väidetest, et E280-2 õlitehase töö enne aastat 2030 otseselt mingite õiguslike nõuetega vastuollu satuks.

Kohus märkis ka, et alates tehase valmimisest (praeguse eelduse kohaselt 2025. aasta algul) on esialgse õiguskaitse kohaldamisel vaja arvestada ka avalikku huvi ja tehase käitaja õigusi. Riski, et kaebused rahuldatakse, kuid tehas on valmis ehitatud ja tööd alustanud, kannab Enefit Power AS ja see praeguse lahendi tegemist ei puuduta. Ka alates 2025. aastast ei ole ilma asja sisulise arutamiseta üheski kohtuastmes ja (jõustunud) lõpplahendita tehase töö peatamine põhjendatud, kuna see oleks vastuolus avaliku huviga ja tekitaks kahju Enefit Power AS-le.

Õlitehase käivitamiseks on avalik huvi