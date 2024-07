Soome parlament kiitis heaks vastuolulise piiriseaduse muudatuse

Soome valitsus pidas muudatusi vajalikuks, et võidelda Venemaa võimaliku hübriidmõjutamisega, sealhulgas suurel hulgal migrantide suunamine Soome idapiiril asuvatesse piiripunktidesse.

Peaminister Petteri Orpo tervitas eelnõu vastuvõtmist parlamendis: „Nägime eelmise aasta lõpust, et Venemaa kasutab migrante hübriidse mõjutamise vahendina meie julgeoleku ja meie piiride vastu. Asusime sihikindlalt lahendusi otsima ja täna on parlament seaduse selge häälteenamusega heaks kiitnud.“ Ministri sõnul loodab ta, et seadust „ei pea kunagi kasutama“.