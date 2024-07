Politsei palub abi 37-aastase Ene leidmisel

Ene on umbes 160 cm pikk, tal on blondid lühikesed juuksed ja ta on kõhna kehaehitusega. Paremal õlal on tal tätoveering. Tuttavate juurest lahkudes olid tal jalas sinised kitsad teksad ja heleroosad tossud. Seljas oli tal musta värvi nahktagi, mille all valge T-särk ja kaasas sinist värvi riidest Coopi kott.