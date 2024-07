VIDEO ja BLOGI | Lauri Läänemets: Tallinna haiglast võiks saada midagi enamat, näiteks meditsiinilinnak

Lisaks lepiti kokku, et alustatakse dialoogi tööandjate ja ametiühingutega kutsehariduse efektiivsemaks muutmiseks. Kallas sõnas, et lepiti kokku kutsehariduse reformi jätkamises. Kutsehariduses on tema sõnul täna umbes 18 uut õppekava, millega alustatakse 2025. aasta 1. septembril. Samuti läheb uus koalitsioon seadustama, milline näeb välja tulevane koolivõrk ja milline on vastutusjaotus riigi ja kohalike omavalitsuste vahel.