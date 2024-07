VIDEO | Kolonel Kiviselja vastus Martin Helmele: ukrainlased ei saa riigi vabastamisega üksi hakkama

Martin Helme väljendas täna Eesti Päevalehele antud intervjuus arvamust, et Ukraina territoriaalne terviklikkus pole sõjaliste vahenditega taastatav. „Mind võib selle eest hakata idioodi kombel jälle Kremli käsilaseks sõimama, aga see ei muuda fakti,“ ütles ta.

Kiviselg sõnas, et samamoodi, nagu on Ukraina territooriumid vallutatud sõjaväeliste vahenditega, on neid samade vahenditega võimalik ka vabastada. „Kindlasti Ukraina üksi selle võitlusega hakkama ei saa, seal on ikkagi oluline lääne abi alade vabastamisel,“ lisas ta.