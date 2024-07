Jaapan hoiatab Hiina ja Taiwani pingete kasvamise eest

Reedel avaldatud Jaapani iga-aastane julgeolekuohtude hinnang tõi esile, et „sõjalise aktiivsuse suurenemise tõttu“ ei saa piirkonnas välistada pingete suurenemise võimalust, vahendab Reuters. Jaapan hoiatas, et viimasel ajal hoogustunud õppused viitavad osaliselt sellele, et Hiina valmistab oma vägesid ette võimalikuks sissetungiks Taiwani.