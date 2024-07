Austraalia sõdurit ja tema abikaasat süüdistatakse Venemaa kasuks luuramises

Väidetavalt reisis Kira puhkuse ajal salaja Venemaale, andis Igorile ligipääsu oma töökontole ja palus edastada tundlikke materjale, mille ta saaks Vene võimudele edasi saata. Uurimine selle kohta, kas see info Vene võimudele ka päriselt üle anti, on veel pooleli.

Samas märkis politsei, et nad ei tuvastanud „väga kompromiteeriva“ infot edastamist, kirjutas BBC.

Tegu on vene juurtega Austraalia kodanikega. Võimude teatel on nad Austraalias viibinud üle kümne aasta ja said mitu aastat tagasi kodanikeks.