VIDEO ja FOTOD | Tallinna kesklinna tänavatel on ulatuslik õlireostus, liiklus suunatakse ümber

Hetkel oodatakse kesklinna puhastusautot. „Päästjad paluvad vältida liikumist antud teelõikudel, sest tee on libe. Teel liikujad peavad olema väga ettevaatlikud. Liiklust suunatakse ümber, et reostunud teed puhastada,“ andis Päästeamet sotsiaalmeedias teada.

Pressiesindaja Annely Oone ütles, et parima teadmise järgi lekkis õli teed läbi sõitnud veokilt, kuid täpsemalt pole teada, mis veoki või ainega on tegemist. Ta tõi välja, et valgusfooride juures on reostus suurem ning nende vahel väiksem. Ta kinnitas, et praegu on reostus ainult tänavatel ning pole näiteks merre lekkinud.