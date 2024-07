VIDEO ja FOTOD | Tallinna kesklinna tänavatel oli ulatuslik õlireostus, liiklus suunati ümber

Päästeameti pressiesindaja Annely Oone ütles, et parima teadmise järgi lekkis õli teel sõitnud veokist, kuid täpsemalt pole teada, mis veoki või ainega on tegemist. Ta tõi esile, et valgusfooride juures on reostus suurem ja nende vahel väiksem. Ta kinnitas, et praegu on reostus ainult tänavatel ning see pole näiteks merre levinud. Kella kahe ajal andis päästeamet taas teada, et suure tõenäosusega oli tegemist toiduõliga.