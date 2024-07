Üks vang otsustas väljasõidul amfetamiini tarvitada. Selle eest mõisteti talle kokkuleppemenetluse korras tingimisi vangistus, kusjuures oma eelneva karistuse on ta ära kandnud. Tal avanes võimalus toona veel trellide taga olles narkootikume tarvitada, kuna ta oli avavanglas ja sai käia väljasõitudel. Neist ühe ajal ta amfetamiini järele haaraski, aga jäi siiski vahele.

Justiitsministeeriumi kommunikatsioonispetsialist Alina Poduškina nentis, et valdav osa kinnipeetavatest on suuremal või vähemal määral sõltuvustega pahuksis. „Täna näeme Tallinna vangla pealt, et pea pooltel vanglasse karistust kandma tulnud inimestel leitakse esmase testimise käigus keelatud ainete jääke,“ sõnas ta.