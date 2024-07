LÕUNANAABRID TARTUS | Kultuuripealinnas astuvad üles Läti armastatud artistid

Valmiera linnapea Jānis Baiksi sõnul on Valmiera kõige eestlaste sõbralikum linn ning nad teevad endast kõik oleneva, et põhjanaabrid end Valmieras koduselt tunneks. „Ka meie tunneme end Tartus koduselt ning on vahva koos tähistada Euroopa kultuuripealinna tiitliaastat. Oleme tänulikud, et saame kultuuripealinnas tutvustada Läti kultuuri, mida me kalliks peame – traditsioone, toitu ja sporti. Tere tulemast uudistama ja nautima Läti kultuuriprogrammi,“ rääkis linnapea.

Kultuuriprogrammis tutvustatakse Läti linnade tegevusi, toidukultuuri, käsitööd ja traditsioone. Valmiera infopunktis saab tutvuda piirkonna kultuuri-, turismi- ja spordipakkumitega. Avatud on Valmiermuiza pruulikoja telk, kus saab maitsta kohalikku limonaadi. Samuti saab rattaga rännata virtuaalses Valmieras, kus avaneb võimalus sõita olümpiavõitja Māris Štrombergi BMXi rattaraja „Valmiera“ tõusudes ja kurvides. Läti tuntud telekokk Mārtiņš Sirmais valmistab kohapeal maitsva meistriteose – jäätisorbeti, mida saab maitsta ka publik.

Tartu 2024 juhi Kuldar Leisi sõnul ootab Tartu külastajaid tervest Euroopast, kuid eriti Lätist, kust on kõige lühem tee kultuuripealinnani. „Sel aastal möödub sümboolselt kümme aastat ajast, mil Riia oli Euroopa kultuuripealinn. Seega on märgiline, et sel suvel tulevad lätlased Tartusse oma programmiga tähistama Riia 2014 kultuuripealinna juubelit,“ lisas Leis.

Cēsise infotelgis on võimalik kuulata põnevaid lugusid regioonist ning tutvuda 2025. aasta sündmustega, kui Cēsis on Euroopa kultuuripealinn. Lisaks toimuvad paberi valmistamise töötoad ning keeltrummide kontsert, pärast mida saavad huvilised ise trumme proovida. Veel saab maitsta „Labas saknes“ snäkke, kus kasutatakse toote valmistamiseks kogu köögiviljade mahl ja viljaliha.