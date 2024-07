Festival tutvustab kanepitaime väärt omadusi

Kanepi tootmine pakub Euroopa Liidu põllumajandustootjatele, tööstussektorile ja tarbijatele laialdasi võimalusi ning aitab saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke. Kanepi tootmine on süsinikunegatiivne ja kanepi omadus imada endasse süsinikdioksiidi ning vabastada hapnikku rohkem kui puud teeb sellest tõelise tulevikutaime. Tööstusliku kanepi kiud on tugevad ja paindlikud ning sellel on potentsiaali asendada mittetaastuvaid toormaterjale.

Kanepi vallas, igati sobiva nimega paigas, toimub festival, mille eesmärk on näidata selle intrigeeriva taime väärt omadusi. Tööstusliku kanepi keskkonnasäästlikkus ja kasutusvõimalused haakuvad Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 juhtmõtte, ellujäämise kunstidega – need on oskused ja väärtused, mis aitavad inimestel ellu jääda ja loodust hoida nii, et ka tulevikus oleks hea elada. 19.–20. juulil toimuv Kanepi Festival kuulub Tartu 2024 põhiprogrammi.

Festivali raames toimuvale kanepikonverentsile on kaasatud koostööpartnerid, kelle abiga saab veenduda, et kanepitaime näol on tegu supertaimega. Säästva Renoveerimise Infokeskuse juhataja Tarmo A. Elvisto tutvustab konverentsil kanepivilla. „Keskkonnasäästlikumaid ehitusmaterjale kasutades vähendame kliimasoojenemist põhjustavat süsinikujalajälge, hoiame ära tarbetult tekkivaid jäätmeid ja loome tervislikku elukeskkonda. Tõeline tulevikumaterjal nende eesmärkide osas on kanep,“ on Elvisto veendunud.

Kanepit saab kasutada nii toidus, kosmeetikas, tekstiilitööstuses kui ka ehituses. Kanepibetoon ökoloogilise materjalina on ehitusvaldkonnas küll juba levinud, aga seda saab kasutada ka disainivaldkonnas, nagu teeb seda disainer Hannah Segerkrantz, kes tutvustab konverentsil kanepibetooni omadusi. Tema juhendamisel saab proovida kanepibetoonist sisustuselemendi loomist.