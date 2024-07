Venemaa plaanis Saksa relvatööstuse juhi mõrva

Asjaga kursis olevate isikute sõnul oli Venemaal plaanis mõrvata mitmeid Ukrainat toetavaid Euroopa kaitsetööstuse juhte, kirjutas CNN. Kõige kaugemale oli viimistletud plaan Rheinmetalli tegevjuhi Armin Pappergeri tapmiseks.

Kui ameeriklaste luure plaanist teada said, teavitasid nad sellest Saksamaad. Saksa julgeolekuteenistustel õnnestus Pappergeri kaitsta ja vandenõu nurjata.

Saksa ametnikud ja Rheinmetalli esindajad ei soostunud teemat CNN-ile põhjalikumalt kommenteerima.

„Oleme näinud, et tehaste vastu on suunatud rünnakuid. Ja see rõhutab veel kord, et me eurooplastena peame end kaitsma nii hästi kui suudame ja mitte olema naiivsed,“ ütles Saksamaa välisminister Annalena Baerbock.

Venemaa on praeguseks üle poole aasta Euroopas tegelenud provokatsioonide ja sabotaažidega.

Juunis teatas Saksamaa sisejulgeolekuteenistus, et Saksamaalt on välja saadetud umbes 600 Vene diplomaati, kuid Venemaa on hakanud väljapressimise abil seda korvama ja palkab üha enam sakslasi nende kasuks luurama. Mullu augustis esitati kahele Saksamaa kodanikule süüdistus riigireetmises, mõlemale maksti teenuste eest hinnanguliselt 400 000 eurot.

Juuni algul kinnitas ka NATO oma muret Venemaa spionaaži pärast ja kutsus üles karmimatele meetmetele vastuseks sabotaaži- ja küberrünnakute kampaaniatele.

Mai algul kirjutas Financial Times, et Euroopa luureagentuurid hoiatasid oma valitsusi, et Venemaa kavandab maailmajaos vägivaldseid sabotaažitegusid. Luureametnike teatel valmistab Venemaa aktiivsemalt ette Euroopa pinnal pommi- ja süütamisrünnakuid ning infrastruktuuri kahjustamist.