Endine ekrelane Alar Laneman liitub oravatega. Laneman: Reformierakond on põhiline, kes valitsuses vastutust kannab

Juunis EKRE fraktsioonist välja astunud endine siseminister ja praegune riigikaitsekomisjoni liige Alar Laneman oli tänaseni parlamendis fraktsioonitu.

Laneman sõnas Delfile, et maailmas on tõsine olukord ja selle areng sõltub Eesti tegudest. „Reformierakond on põhiline, kes valitsuses vastutust kannab, ja arvan, et sellisel hetkel on oluline igaühel panustada,“ ütles ta ning lisas, et Reformierakond võttis ise temaga liitumise teemal ühendust. Laneman ei avaldanud, kas ka mõni teine erakond teda liikmeks kutsus.

Küsimusele, kas ta oleks ka siis Reformierakonnaga liitunud, kui viimane valitsuses poleks, vastas Laneman, et oletuste kohta on raske kommentaare anda.

EKRE ja Reformierakond on maailmavaatelt erinevad: esimene on konservatiivne, teine liberaalne. Lanemani sõnul on maailmavaateline muutus tõlgendamise küsimus. „Minu valdkond on olnud riigikaitse. Siin on paljud erakonnad väga sarnastel positsioonidel. Ohud, mis on riigi ees, ei tee vahet, mis erakonda inimene kuulub,“ sõnas ta.

Laneman on EKRE ridades kritiseerinud kliimapoliitikat ja maksutõuse ning nimetanud parlamendis toimuvat valitsuse teerulliks. Laneman märkis, et ei hakka ütlema, milliseid seisukohti ta tulevikus hakkab esitama. „Kui arutelud on läbi ja otsused tehtud, viiakse neid ka koos ellu. On arutelude aeg ja tegude aeg,“ sõnas ta.

Mullu juunis kiitis riigikogu heaks sooneutraalset abielu võimaldava seaduse. Laneman hääletas sellele toona vastu.

Ta sõnas, et samasooliste abielul on kaks tasandit: üksikkodaniku ja riiklik tasand. „Mis puudutab riiklikku tasandit: see on see, kuidas lõpuks sõnastatakse rahvastikupoliitika või perepoliitika, ja siin on valijate otsus, mismoodi hääled kujunevad, mismoodi üks või teine otsus sünnib,“ rääkis ta.