Ukraina kutsus NATO-t üles tühistama Venemaa sihtmärkidele seatud piiranguid

Zelenskõi kabinetiülem Andri Jermak ütles avalikul foorumil, et Venemaal pole relvade kasutamisele mingeid piiranguid, vahendas Reuters. Ta lisas, et kui Ukraina liitlased tühistaksid piirangud, mis nad on Ukrainale tarnitavatele relvadele seatud, muudaks see oluliselt sõja käiku.