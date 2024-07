Koalitsiooniläbirääkimistel puudutati täna elamumajandust: keskustest väljas elavatele inimestele tullakse appi, külaliskorterid võetakse luubi alla

Allas ütles, et täna räägiti üle elamumajanduse kitsaskohad ning saavutati kolm suuremat kokkulepet. Enda jaoks väga olulise kokkuleppena tõi ta välja suurematest keskustest välja jäävate väikeste kortermajade ehk vähem kui 18 korteriga elamute Kredexi rekonstrueerimistoetuse määra tõstmise 50 protsendilt 70 protsendile.

„See on hästi suur kitsaskoht, et need korterelamud tahavad samuti soojustamist, korda tegemist, aga seal see ruutmeetri hind on täna läinud nii kõrgeks, et tihtipeale nad ei saa selleks ka pangast laenu. Sinna lisanduvad veel erinevad laenugarantiide hinnad, siis kokku teeb see väga kõrge ruutmeetri hinna ja me seda tahame minna aitama,“ selgitas ta.

Teise tänase kokkuleppena tõi Allas välja kõigi eluaseme ostmist, ehitamist ja rekonstrueerimist toetavate Kredexi ja MESi meetmete üle vaatamise. „Teha nad selliseks, et seda sihtgruppi, keda see peaks toetama, siis ikka päriselt ka toetab. Näiteks kui inimene soovib maale midagi ehitada, siis panga silmis vajab see väga suurt lisagarantiid praktiliselt kogu hüpoteegi ulatuses. Me soovime seda summat, mida Kredex tagab, tõsta suuremaks, et inimene saaks ikkagi selle kodu ära ehitatud või ära renoveeritud.“

Allas rääkis, et kolmanda teemana puudutati külaliskortereid. „Kuna järjest rohkem kortereid langeb üüriturult välja seoses sellega, et neid antakse külaliskorteritena välja ja arvestades ka turismiettevõtjate ja hotellide liidu arvamusi, mida on varasemalt riigikogu liikmetele tutvustatud. Me soovime, et ei oleks kõlvatut konkurentsi ehk püüame, et kui need antakse külaliskorterina välja, siis et sealt ka maksud laekuksid. Maksuameti tähelepanu sellele soovime suurendada.“

Allase sõnul puudutati ka muid teemasid, näiteks pikaajalise elamustrateegia uuendamist või kohalikele omavalitsustele suurema jõuõla andmist arendajatega tegeledes.

Koalitsiooniläbirääkimisi peetakse Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 vahel.