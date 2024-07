Eesti haridustöötajate liit: senise väga hea hariduse jätkumine Eestis on suure küsimärgi all

Lugupeetud valitsuskoalitsiooni läbirääkimiste juhid!

Pöördun teie poole Eesti õpetajate esindusorganisatsiooni Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) nimel. Käimas on Eesti Vabariigi valitsuskoalitsiooni moodustamise läbirääkimised. Kogu ühiskond jälgib seda protsessi pingsalt ja lootusrikkalt, et Eesti riik ja rahvas ka tulevikus kestaks ja õitseks. Selleks peab olema meil kaitstud riik ja toimima jätkusuutlik majandus. Et oleks Eestis jätkusuutlik majandus, peab olema Eestis jätkuvalt võimalik väga hea hariduse omandamine. Haridus on ka muuhulgas julgeoleku küsimus – on oluline, et kogu Eesti noorsugu oleks ühtses eestikeelses inforuumis ja saama kodumaal kvaliteetset ning konkurentsivõimelist haridust.

Praegu on Eestis saadav haridus veel väga hea, kuid vaadates meie õpetajate vanuselist koosseisu ja väga väikest noorte õpetajate juurdekasvu, on senise väga hea hariduse jätkumine Eestis suure küsimärgi all. Aasta alguses toimunud streigi lõpetas kokkulepe, kus lepiti õpetajaid esindava Eesti haridustöötajate liidu ja valitsust esindava haridus- ja teadusministri vahel kokku, et alustatakse kollektiivlepingu läbirääkimistega, mis viiks 2024. aasta lõpuks kollektiivlepingu sõlmimiseni. Nimetatud kollektiivlepingus peab olema sätestatud, milliste sammudega jõutakse 2027. aastaks õpetajate nn arvestusliku palgaga minimaalselt 120 protsendini Eesti keskmisest palgast ja peab olema kokku lepitud ka õpetajate karjäärimudelis ning tööaja arvestuses.

Heameel on tõdeda, et haridus- ja teadusministeeriumi juhitud haridusleppe läbirääkimiste käigus on üldhariduskoolide õpetajate karjäärimudeli ja tööaja arvestuse osas liigutud konsensuse poole. See on oluline samm õpetajate kollektiivlepingu sõlmimiseks. Peame väga tähtsaks, et ametisse astuv valitsus jätkaks seda protsessi ja annaks praegustele ning tulevastele õpetajatele kindluse, et õpetaja amet on meie riigis väärtustatud!