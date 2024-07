Vene diplomaat: Moskva ei osale järgmisel Ukraina rahutippkohtumisel

Venemaa ei olnud kutsutud eelmisel kuul toimunud rahutippkohtumisele Šveitsis, kus osalesid 92 riigi esindajad. Venemaa sõnul oli sõja arutamine ilma nende kohalolekuta aja raiskamine.

Ukraina on teatanud, et soovib sel aastal korraldada ka teise sellise tippkohtumise, tõenäoliselt globaalse lõuna riigis. Samuti on Ukraina öelnud, et järgmisele kohtumisele võidakse kutsuda ka Venemaa esindajad.

RIA teatel nimetas Galuzin Ukraina rahuläbirääkimiste eeltingimusi „ultimaatiumiks“ ja ütles, et Moskva „ei kavatse sellistel tippkohtumistel osaleda“, vahendab Reuters.

Riigi presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov oli seevastu vähem otsekohene, öeldes, et teise tippkohtumise idee osas ei ole hetkel „täpset sisu“.

„Mis ettepanekutest me räägime?“ sõnas pressiesindaja, teatas RIA.

„Te teate, et president Putin ja Venemaa Föderatsioon on alati dialoogile avatud, me pole kunagi dialoogist keeldunud. Aga me peame aru saama, millest me räägime,“ lisas Peskov.

Eelmisel kuul teatas Putin, et Venemaa on nõus lõpetama sõja, kuid tingimusel, et Ukraina loobub oma NATO-ga liitumise ambitsioonidest ja loovutab neli Moskva poolt osaliselt okupeeritud piirkonda. Kiievi sõnul võrduks Putini tingimustega nõustumine alistumisega.

Venemaa kontrollib ligi viiendikku Ukraina territooriumist. Kiievi sõnul on rahu võimalik ainult juhul, kuid Venemaa viib oma väed Ukraina territooriumilt välja ja taastatakse territoriaalne terviklikkus.