„See oleks ülimalt haarav vaatemäng.“ Kui Biden kõrvale astuks, hakkaksid demokraadid uue kandidaadi valimiseks telesaates mõõtu võtma

Levinud arvamuse järgi on Demokraatlikule Parteile jäänud president Joe Bideni tagasivalimise kampaaniat tabanud raskuste tõttu kaks valikut ja mõlemad on halvad. Ühe variandi järgi läheb Biden kõigist koperdamistest hoolimata novembris valimistele, ehkki vananeva ja nõrgemana. Teine võimalus on, et ta astub tagasi, nii et tema asendaja leidmiseks algab raevukas ja kaootiline heitlus. Kuid mõlemal juhul võidaks Donald Trump.