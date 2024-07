Peaminister katkestas karurünnakute lahendamiseks Rumeenia parlamendi liikmete suvepuhkuse

Valitsusjuht ei täpsustanud, millal erakorraline istung toimub, kuid ütles, et selle eesmärk on kokku leppida meetmetes, kuidas maandada kõrge riskiga piirkondades ohtu, vahendab Reuters.

Rumeenias elab Euroopa suurim pruunkarude populatsioon väljaspool Venemaad. Hinnanguliselt on riigis kuni 8000 pruunkaru. Kohalik meedia on korduvalt kajastanud karude rünnakuid inimeste ja kariloomade vastu. Keskkonnaminister ütles märtsis, et karud on viimase 20 aasta jooksul tapnud 26 inimest.