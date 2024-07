Medvedevi sõnul peaks Moskva eesmärgiks olema Ukraina ja NATO „kaotamine“

Medvedev kommenteeris neljapäeva hommikul NATO deklaratsiooni sotsiaalmeediaplatvormil X, kirjutades, et Washingtoni tippkohtumise deklaratsioon mainib Ukraina pöördumatut teed allianssi. „Venemaa jaoks on vastuvõetavad kaks võimalust, kuidas see teekond võib lõppeda: kas Ukraina kaob või kaob NATO. Parimal juhul, mõlemad.“