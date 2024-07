VIDEO ja BLOGI | Minister Tiit Riisalo pressikonverentsil: uue eelnõuga kehtestatakse normid tööga seotud ahistamise ja vägivalla vastu

Riisalo sõnas pressikonverentsil, et uue eelnõu eesmär on ennetada inimeste füüsilist, psühholoogilist ja majanduslikku kahju töökohas. „ Normatiivne baas on olemas, aga praktikas näeme kahetsusväärseid juhtumeid – ennekõike puudutab inimeste teadlikkuse tõstmist,“ sõnas ta. „ Kui vaadata, siis tööinspektsiooni väga palju selliseid kaebusi ei laeku, aga teame, et endiselt neid jutumeid esineb ja markantselt tuli esile hiljuti Viljandi Kultuuriakadeemias toimunud ilmselge ahistamise päevavalgele tulek. Ühelt poolt kõlab bürokraatlikult, aga puudutab olulist aspekti meie kõigi heaolust ja turvatundest töökohal. Ennekõike puudutab paraku naisi.