VIDEOD | Selgus majas: hariduses kulub liiga palju raha uhketele hoonetele. Kallas: Muba on maailma kõige kallim haridusasutus

30 aastaga pole suudetud pooli koole korda teha ning esimesed kordatehtud koolid juba otsast lagunevad, tõdesid Aaviksoo ja haridusminister Kristina Kallas. Samas on üldine investeeringute määr kõrge. „Me oleme iga objekti kohta selle investeeringu lihtsalt kalliks teinud ja väga luksuslikult igasse objekti üle investeerinud,“ sõnas Kallas. „Kurioosne näide on MUBA (Tallinna Muusika- ja Balletikool - toim) - ma arvan, et see on maailma kõige kallim haridusasutus,“ ütles minister ja tõdes, et ei ole teist võrdväärset õpilaste arvu ja ruutmeetrite suhtes.

Analüüsiga püüti välja selgitada, kuhu kulub Eesti haridusraha, kas senine kulude struktuur on asjakohane ning millised on võimalused haridussektori eelarve otstarbekamaks kasutamiseks.

„Kui me oleksime hoidnud oma investeeringute taseme samasugusel tasemel nagu Euroopas keskmiselt, siis selle kokkuhoiu arvelt oleks saanud õpetajatele maksta 20% kõrgemat palka,“ tõdes Aaviksoo. „See on päris suur palgatõus ja õpetajad pole nii palju isegi küsinud.“

„Üks tõdemus on see, et me kulutame liiga palju raha ilusatele koolihoonetele, lasteaedade, ülikoolide ja kutsekoolide ehitamisele. Ja vähe on raha kulunud õpetajatele ja teistele töötajatele palga maksmiseks,“ kommenteeris Aaviksoo.

Hoolimata suurest valitsussektori hariduskulude osakaalust on õpetajate palgatase rahvusvahelises võrdluses madalamate seas. Analüüs näitas, et Eestis investeeritakse liialt taristusse, kuid õpetajate palgad on madalad.

Investeeringute osakaal Eesti hariduskuludes, mis on EL-i kõrgeim ja ulatub 14,9 protsendini, ületades ligi kaks korda EL-i keskmist taset. Samal ajal jääb Eesti tööjõukulude osakaal jooksevkuludes EL-i keskmisele alla – vastavalt 67,5 ja 69,2%. Kusjuures riikides, kus tööjõukulude osakaal on Eestiga võrreldes madalam, on see suuresti tingitud sotsiaaltoetuste märkimisväärsest osakaalust.

false

Eesti pikaajalised hariduskulud ületavad teiste Euroopa Liidu riikide hariduskulusid veerandi võrra, olles võrreldaval tasemel Soomega. Eesti on tipus hariduskulude osakaaluga valitsussektori kogukuludest. Raport näitas, et alushariduse kulude maht ja osakaal hariduse üldistes kuludes on märkimisväärne ja üle keskmise EL taseme, kulude osakaal on kasvutrendis. Selle põhjused on eelkõige kõrged standardid ja osalusmäär.

Hariduskulude kogumaht 2022. aastal oli 2,3 miljardit eurot, mis moodustas 6,3% SKP-st. Mullu olid hariduskulud esialgsetel andmetel 2,6 miljardit eurot ehk 7% SKP-st. Rahandusministeeriumi 2024. a kevadprognoosi järgi on moodustavad tänavu hariduskulud 6,5% SKPst ehk 2,5 miljardit eurot.

false

Haridusminister Kristina Kallas kavatseb teemad tõstatada ka homsetel koalitsioonikõnelustel.

Otseülekanne Otseülekanne on lõppenud!

Eesrindlik alusharidus

Eestis on alushariduse standard märkimisväärselt kõrge. Raport näitas, et alushariduse kulude maht ja osakaal hariduse üldistes kuludes on märkimisväärne ja üle keskmise EL taseme, kulude osakaal on kasvutrendis. Kulutusi paisutavad head õppe- ja hoiutingimused, kõrge osalus, madala kohatasu ja kõrged standardid.

Raport tõi välja, et Eesti alushariduse korraldus paistab silma ühelt poolt sellega, et lapsi hoitakse lasteaias viis päeva nädalas kuni 12 tundi, neile on vähemalt kolm sooja toidukorda päevas, puhtad ja pehmed voodid, uuem lasteaiad spordi- ja muusikasaalidega, suured hästi sisustatud õuealadka tasemel õpetajad. „See toob endaga vältimatult kaasa nii suurema personali-, majandus- kui ka investeeringukulud,“ seisis raportis.

Eestis moodustab lastevanemate makstav osa kohatasu ligikaudu 10% alushariduse kuludest, vrd Soomes 14%, Leedus 15%, Taanis 25%. Kohatasu eest saab alusharidust ja hoidu kõigil tööpäevadel kl 7−19. t.