TURVAKAAMERA KAADRID | Vaata, kuidas provokaatorid sodisid Tallinna seinale ähvarduse Vene sõjaväeluure tellimusel

Killnet on kurikuulus venekeelne häkkerirühmitus. Kui Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse, teatas Killneti rühmitus kohe ja avalikult, et toetab Venemaa veetavat sõda. Sealt edasi on neid seostatud hulgaliste küberrünnakutega eri Euroopa riikide IT-taristu pihta.