Iisrael käsib kõigil Gaza linnast lahkuda

ÜRO inimõiguste büroo on evakueerimiskäsu pärast mures. Teisipäeval tehtud avalduses öeldi, et elanikel kästakse evakueerida piirkondadesse, kus „jätkuvad Iisraeli sõjalised operatsioonid ja kus tsiviilisikuid jätkuvalt tapetakse ja vigastatakse“. Samuti hoiatati, et Deir al-Balahi piirkond on juba tõsiselt ülerahvastatud teistest Gaza piirkondadest ümberasustatud palestiinlastega. Ühtlasi on seal vähe infrastruktuuri ja piiratud juurdepääs humanitaarabile.