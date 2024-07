Ameeriklased olid pikemat aega tõrksad sellist kõlavat sõna välja ütlema, ent tippkohtumise deklaratsiooni sai see kirja. Kolmapäeval oli juttu võimalikest mööndustest, mida Ukraina teekonna pöördumatuse kohta kirja võidakse panna, ent deklaratsioonis ei paista silma midagi erilist. Et Ukraina liitumine eeldab nende reforme ja liitlaste tahet, oli juba varem teada. Ukrainlastega oli tehtud põhjalik eeltöö, et nad NATO-ga liitumise kutsest ilma jäädes seekord nii valulikult ei reageeriks. Veenmistöö läks õnneks, õigupoolest pole president Volodõmõr Zelenskõi sel korral liitumisteemale mingit tähelepanu pööranud.

Ukrainale lubati 40 miljardi euro väärtuses sõjalist abi igal järgneval sõja-aastal. Siin on komistuskive, näiteks mismoodi arvestada tasuta antud abi rahasse. Osaliselt põhineb abi tagamine siiski riikide heal tahtel, mis tähendab ilmselt vajadust tulevikuks mõnede riikide südametunnistusele koputada.

Ukrainas asub tööle NATO eriesindaja, kes hakkab NATO-Ukraina koostöö näoks Kiievis. See inimene saab olema omamoodi „NATO Matti Maasikas“. See on viide Eesti diplomaadi teenistusele Euroopa Liidu suursaadikuna Ukrainas.

Kuna sõna „missioon“ kõlab eeskätt sakslaste arvates liiga tugevalt, ei nimetata tulevast NATO missiooni Ukrainas „missiooniks“. Sündinud on NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Eesti keeles võiks see kõlada kui NATO julgeolekuabi ja väljaõpe Ukrainale. Otsuse sisuks on võtta NATO juhtimise alla Ukrainale antava sõjalise abi, logistika ja väljaõppe koordineerimine.