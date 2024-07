Suure-Lähtrust surnuna leitud vastsündinu ema naaseb peagi Eestisse

Haapsalu politseijaoskonna juhi Andrei Taratuhini sõnul töötatakse koostöös välisministeeriumi, justiitsministeeriumi ja prokuratuuriga selle nimel, et naine võimalikult kiiresti Eestisse tuua. „Oleme kogunud ja analüüsinud seni kogutud tõendeid, kuid menetluse jätkamiseks on oluline rääkida ka naise endaga. Nii saame uurimisega edasi minna ja välja selgitada, mis veebruari alguses aset leidnud traagilise juhtumini viis,“ lausus ta.

28. juunil andsid Maroko ametivõimud välisministeeriumile teada, et nad on otsustanud naise Eestile välja anda. Alates väljaandmise otsusest on nad teinud ettevalmistusi naisele Marokosse järgi minemiseks, ning pidanud Maroko politseiga läbirääkimisi võimalike kuupäevade osas. Naisele lähevad Marokosse järgi Eesti politseinikud.