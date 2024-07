Üleskutsed Bideni asendamiseks kasvavad. Presidendi vastu astusid esimene senaator ja suurtoetaja George Clooney

Endine esindajatekoja spiiker ja Bideni pikaaegne liitlane Nancy Pelosi ütles MSNBC usutluses, et presidendil tuleb kiiresti otsustada, kas ta jätkab kampaaniat teiseks ametiajaks. Pelosi ei väljendanud selgelt, kas ta sooviks, et Biden jätkaks kandideerimisest. Selle asemel vastas ta: „Ma tahan, et ta teeks kõike, mida ta otsustab teha. Me kõik julgustame teda seda otsust tegema, sest aega on vähe.“

Konkreetsemalt ütles oma seisukoha kolmapäeva hilisõhtul välja demokraadist senaator Peter Welch, kes kutsus Bidenit tagasi astuma. Welch on esimene demokraadist senaator, kes sellise avalduse teinud.

Axiose teatel on senati enamusliider Chuck Schumer eraviisiliselt märku andnud, et avatud Bideni asendamisele mõne teise demokraatide kandidaadiga.

Teiste seas võttis eile Bideni jätkamise vastu sõna Hollywoodi täht ja demokraat George Clooney. Veel eelmisel kuul juhtis ta Bideni kampaania toetuseks kuulsusterohket rahakogumisüritust, kuid eile avaldatud New York Timesi arvamusloos ütles ta, et on aeg Biden mõne teise kandidaadiga asendada.

„Ma armastan Joe Bidenit. Senaatorina. Asepresidendina ja presidendina. Pean teda sõbraks ja usun temasse,“ kirjutas Clooney. „Seda on laastav öelda, kuid Joe Biden, kellega ma kolm nädalat tagasi rahakogumisel koos viibisin, ei olnud 2010. aasta Joe „suurtehingute“ Biden. Ta polnud isegi mitte 2020. aasta Joe Biden. Ta oli sama mees debatist, mille tunnistajaks me kõik olime.“

Clooney lisas: „Me ei võida novembris selle presidendiga. Pealegi ei võida me kongressi ja kaotame senati.“

Pärast juuni lõpus toimunud presidendikandidaatide debatti on kõhkused Bideni jätkamises osas suuremad kui eales varem. Bideni kampaania on teinud suuri jõupingutusi kahtluste kummutamiseks, kuid neil pole õnnestunud lahendada parteisiseseid eriarvamusi ega kummutada avalikkuse kahtlusi. Demokraadist senaator Richard Blumenthal ütles, et on „sügavalt mures“ Bideni võime pärast võistlust võita.