Baarifestivalil lihvitakse kõrtsis käimise kunsti

Baarid on alati olnud õlle, veini ja põnevate lolluste kohad, kuid täna tullakse aina rohkem baaridesse lihtsalt suhtlema, kultuuri tarbima, viktoriinidel osalema ja kasvõi lauamänge mängima. Festivali korraldajad leiavad, et vähemalt Tartus on paljud ägedad baarid suutnud oma tegevuse korraldada nii, et hommikuks on baaris käimise tagajärjel tekkinud märksa rohkem head kui halba.

Ula baari omanik Hendrik Kuusk selgitas, et festivali korraldamine on üks viis, kuidas murda müüte baaride patuelu kohta ja anda inimestele võimalus kogeda neid paiku eelarvamusteta. „Ainuüksi kohtumispaigana on baaridel suur väärtus, kuid nende mõju on tegelikult palju suurem ja sügavam. Aina vähem on Tartu baarid vaid õlle tarbimiseks mõeldud pimedad keldrid ja aina rohkem meenutavad meie baarid kultuurimajasid, mille programm on vähemalt sama tihe kui mõnel austatud kultuuriasutusel,“ rääkis Kuusk.