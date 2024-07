Paldiski sõjaväelinnak sai üle 8 miljoni euro eest uue toitlustuskompleksi

„Paldiski sõjaväelinnaku toitlustuskompleks koos kohe avatava 3000-kohalise liitlaste vastuvõtuala toitlustuskompleksiga Lõuna-Eestis Reedol on mõlemad olulised teetähised meie toitlustusteenuse kaasajastamisel. Väga heade tingimustega Paldiski toitlustuskompleks aitab kaasa ajateenijate igapäevaelule ja me kindlasti hoiame oma toitlustuse kvaliteeti kui seni, tõstes nii sõdurite motivatsiooni kui ka rahulolu,“ ütles RKIKi toitlustusteenuse portfellijuht Agne Silde.

Tehnoloogiliselt on Paldiski toitluskompleks suurim, mida konkreetse hanke võitnud Nordlin Ehitus OÜ on seni ehitanud. „Külmkambrite tehno- ja automaatsüsteemid on lahendatud innovaatiliselt ja läbimõeldult, et tagada ruumi maksimaalne kasutatavus, ohutus ja ergonoomika. Näiteks saab raskeid kambriuksi avada ühe nupulevajutusega,“ rääkis Nordlin Ehitus OÜ objektijuht Kelli Keizars.