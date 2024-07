Londonis jahitakse meest, kes mõrvas BBC ajakirjaniku pereliikmed

Hertfordshire’i politsei teatel said nad teisipäeva õhtul kutse majja, kus avastati kolm raskelt vigastatud naist. Naised tunnistati sündmuskohal surnuks. Politsei usub, et rünnak pandi toime vibupüssiga, kuid ei välistata ka muude relvade kasutamist.

Mõrva ohvriteks tunnistati BBC võidusõidukommentaatori John Hunti naine Carol Hunt ja nende kaks tütart, teatas BBC. Politsei teatas varem, et 25-, 28- ja 61-aastased naised hukkusid arvatavasti „sihitud juhtumis“.

Seoses kolme naise mõrvaga otsib politsei taga 26-aastast Kyle Cliffordit, kes võib asuda Londoni põhjaosas või naabermaakonnas Hertfordshire’is. Põhja-Londonisse ja Busheysse on paigutatud „laialdased politseiressursid“, et leida nimetatud kahtlusalune, teatas politsei pressikonverentsil. Võimud on palunud avalikkusel kahtlustatavale mitte läheneda, sest ta võib endiselt olla relvastatud.