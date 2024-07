VIDEO ja BLOGI | Kristen Michal koalitsioonikõnelustel: tulevased kärped läbivad järgmist kolme aastat

Peaministrikandidaat Kristen Michal rääkis pressikonverentsil, et kavas on oluliselt kärpida. „Kärbete puhul me oleme vähemalt esialgselt hoiaku võtnud, et kärped läbivad aastaid 2025-2027, see ei jää ühekordseks tegevuseks,“ rääkis ta. „Kärbime siis ametnikke, avalikke teenistujaid, asutuste menetluskulusid, erinevaid halduskulusid, aga mitte võimeid. Võimete all pean silmas kaitsevõimet, sisejulgeoleku võimeid ja näiteks ka õpetajaid.“