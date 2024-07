Ukrainasse abi viima läinud tallinlane ei pääsenud enam riigist välja. Välisministeerium: sellega tuleb arvestada isegi topeltkodanikel

Fjodor Aljohhin on 1987. aastast elanud Eestis. Ta on 54-aastane. Tal on siin pikaajaline elamisluba ja Eestis elab ka tema pere. Pärast Venemaa täiemahulise invasiooni algust Ukrainasse on Fjodor aktiivselt tegelenud Ukraina relvajõudude aitamisega ja toimetanud Eestist Ukraina armeele kümneid autosid.