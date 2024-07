Abordiküsimust oma suurimaks nõrkuseks pidav Donald Trump teeskleb mõõdukust ja pehmendas programmi sõnastust

Esmapäeval toimunud vabariiklaste rahvuskomitee (RNC) platvormikomitee koosolekul lepiti kokku, et partei loobub oma programmis üleriigiliste abordipiirangute toetamisest ning jätab selle küsimuse osariikide enda otsustada. Kuna Trump peab pärast Roe vs. Wade’i otsuse tühistamist (USA ülekohtu otsus, mis legaliseeris abordi üle riigi ja andis sellele põhiseadusliku kaitse, ent mis tühistati 2022. aastal – toim) abordiküsimust üheks enda suurimaks nõrkuseks, oli seda puudutava sõnastuse pehmendamine üks ta prioriteete.

Uurimisasutuse Pew Research Centeri mais korraldatud küsitluse andmetel arvab 63% ameeriklasi, et abort peaks olema kõigil või enamikul juhtudel seaduslik. Kuna teisedki küsitlused ja ka osariikide valimised on näidanud, et valijad kardavad ulatuslikke abordipiiranguid, on Trump oma seisukohti pehmendanud ning ärgitanud seda tegema ka teisi vabariiklaste kandidaate.