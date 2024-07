Politico: Pevkur võttis NATO-st rääkides appi Trumpile suunatud võrdluse golfiklubiga

„NATO on klubi ja kui klubis on reeglid, siis tuleb neid austada ja eeldatakse, et kõik täidavad neid reegleid,“ ütles Pevkur kaitsesse vähem panustavaid liitlasi kritiseerides. „Kui golfiklubis oma osamakse ära maksad, siis tohid seal mängida, sõltumata sellest, kui suur su rahakott on. Mina saan asjadest [NATO-s] samamoodi aru.“

Pevkur lisas, et alliansi seatud kaitsekulutuste miinimumi tuleks tõsta, kuna 2% SKT-st on ebapiisav. „Peame tõstma seda 2,5% ja võib-olla isegi 3% peale,“ ütles Pevkur. Muu hulgas eitas ta väidet, et Balti riigid peaksid Trumpi valimisvõidu korral olema murelikud. „Me ei peaks valimisi kartma,“ ütles Pevkur. Tema sõnul käib Ukrainas praegu eksistentsiaalne võitlus liberaalse demokraatia tuleviku pärast ning lääs peab valima: kas toetada Ukrainat „nii kaua kui vaja“ (nagu ütleb USA president Joe Biden) või nii, et Ukraina sõja võidaks. „Läänel on Venemaa suhtes tehnoloogiline ülekaal, aga Ukrainale me seda praegu ei võimalda,“ märkis Pevkur.