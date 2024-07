Esimene tüliõun? Sotsi sõnul tuleks riigikaitsemaks suunata vaid ettevõtetele ja jõukatele. Oravad ega Eesti 200 ei nõustu

Võimukõnelustel sotside delegatsiooni ja majandusvaldkonna töörühma kuuluv Lomp postitas ühismeediasse, et riigikaitsemaks peaks olema võetud ettevõtete kasumi maksustamisest ja jõukate palgatuludest. „Minu vanaema pinsist (sic!) saab võtta siis, kui eeltoodud [grupid] ka vajalikult panustama hakkavad,“ kirjutab ta. Lombi idee on tõsta jõukatel 5% tulumaksu ja maksustada ettevõtete kasumit 5%-ga. „Ja [ongi] pool moona olemas!“

Lomp selgitas Delfile, et ettevõtjad peaksid olema valmis rohkem panustama, et riik oleks kaitstud. „Ma kuulen oma tutvusringkonnas, et ettevõtjad ütlevad: kui on vaja ajutiselt riigikaitsemaksu, siis tehke selline asi, mis ei tõsta ülevälja tööjõumakse,“ rääkis ta. „Pole ka ettevõtjate huvi, et käibemaks peaks tõusma.“ Tema sõnul on rohkem vastuvõtlikkust ajutises panustamises.