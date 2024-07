Kambja vanas koolimajas kutsutakse õppima teiste vigadest

„Õhud meie vahel“ pakub meeliavardavat avastusretke maailma eri paigusse, põhinedes intervjuudel Nigeeriast, Bangladeshist, Kreetalt, Sierra Leonest ja Sitsiiliast. Need on päris inimeste päris lood päris elust. Keset tugevnevaid orkaane, kõrbestuvaid alasid, kuivavaid veesilmi, soolduvaid muldi ja tõusvat merevett otsivad kõik inimlikke ellujäämiskunste.

Publikule sõnumi edastamiseks kasutatakse koolimaja ruumides kõikvõimalikke etenduskunsti võimalusi: sõnateatrit, tantsu, muusikat ja laulu, filmi ning isegi maitseid ja lõhnu. Ka näiteseltskond on mitmekesine: laval on Eesti-Ghana juurtega muusik ja näitleja Kymbali Williams, tantsija, etenduskunstnik ja koreograaf Sofia Filippou Kreekast ning näitlejad Sander Roosimägi ja Maria Paiste.

Tundmatu kõne Fakaofo atollist*

Lavastaja Mihkel Kohava räägib lavastuse algimpulsist: „Ligi aasta tagasi, öösel kell 4.27 sain kõne tundmatult numbrilt. Helistaja asukoht näitas Fakaofo atolli*. Panin kõne kinni ja magasin edasi. Hommikul uurisin järele – Fakaofo atoll asub sõna otseses mõttes teisel pool maakera Vaikses ookeanis. Ja nagu välja tuli, on see väga tundlik mereveetaseme tõusu suhtes.“

Kohava räägib, et oli Emajõe Suveteatriga juba varem veeretanud mõtet teha lavastus, mis haakuks Tartu 2024 keskkonnateemaga, ning otsis kindlat märki, et minna lavastusega töösse. Pärast kahte päeva ei pidanud ta vastu ja helistas öisele numbrile tagasi, mõeldes, et kui peab kõne kinni maksmiseks ka paar kuud kuivikuid sööma, siis olgu pealegi.

Number oli aga kinni. „Ja niimoodi on see number kinni olnud helistamise hetkest saadik, vaatamata mu iganädalastele katsetele Fakaofoga kontakti saada. Kas helistaja on juba merre uhutud? Igal juhul olin saanud kinnituse, et pean tegema dokumentaalsetel materjalidel põhineva lavastuse, mis kõneleb juba kliimamuutustest mõjutatud inimeste kogemustest ja nende ellujäämiskunstidest,“ räägib lavastaja.