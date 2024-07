VIDEO | Zelenskõi sõnul vihkab Putin võrdselt Bidenit ja Trumpi, kuna mõlemad esindavad USA-d

Trump ja tema nõunikud ning parteikaaslased on

liitlasi väikeste kaitsekulude eest kritiseerinud ning hoiatanud, et see võib tähendada Euroopa kaitseta jäämist. Zelenskõi osales Ronald Reagani instituudi korraldatud avalikul intervjuul, kus temalt selle kohta päriti.

Zelenskõi ei nõustunud USA valimistel pooli valima ja avaldas arvamust, et nii Trump kui Biden on Venemaa presidendi Vladimir Putini jaoks vastumeelsed. „Mõlemad peavad sellest aru saama, mitte lootma tema suhtumisele,“ ütles Zelenskõi. Ta lisas, et loodab, et USA kunagi NATO-st lahkuma ei hakka.

„Muidu kaotab maailm veel palju riike – kaotame väikeriike, kes arvestavad USA-ga NATO-s,“ ütles Zelenskõi. „Kaotame Baltikumi, Poola ja teised riigid. Loodan, et kui Ameerika rahvas valib president Trumpi, siis tema poliitika Ukraina suhtes ei muutu.“

Sissejuhatavates repliikides ütles Zelenskõi, et USA ei saa jääda maailmas juhtrolli, kui ta ei hooli maailma asjadest. „Ameerika ei tohiks oma tugevusi häbeneda,“ ütles Zelenskõi. „Ameerika on see, kes maailma vabadust hoiab, see on see, mida maailm Ameerika juures hindab.“

Zelenskõi sõnul sõltub Putini vastupidavus sellest, mida otsustatakse Washingtonis. „Ta arvab endiselt, et sõda võib end ära tasuda,“ ütles Zelenskõi. „Ta arvab, et USA alandamine võib end ära tasuda. Kogu oma valitsusaja on ta üritanud USA-d alandada ja vabade riikide elu ära rikkuda.“