DELFI TARTUS | Tõsist ajakirjandust, uut tarkust ja sekka ka elutervet huumorit. Vaata valikut Delfi Meedia väljaannete lugudest!

Ka on uudiste roll alati elu pahupoolele tähelepanu tõmmata ning tartlaste meelehärmiks on bussijaama ja Dorpati tagune jõeäär saanud eluheidikute kogunemiskohaks. Lärmatakse, urineeritakse põõsasse.

Ei, ei, kirjandusmuuseumi arhiiviga on küllap kõik korras, Delfi uudistetoimetus otsis üles hoopis endise peokoha Arhiivi omaniku ning uurisid, kui lihtne on öölokaali pidada või mitte pidada. Noori olla nüüd Tartus poole vähem. Loe pikemalt siit!

Uudistevahendajad aga ei puhanud, sest nädal varem oli kirgi kütnud EKRE lagunemine. Tartu EKRE haru ajalugu on kirev. Kümnendisse mahub intriige, võite, pettumusi, võimuvõitlust ja üksteise mustamist. EKRE endised juhtkujud meenutavad viies vaatuses Delfile, milline on olnud Tartus erakonna käekäik, kuhu on jõutud ja mis saab edasi.

„Ma ei seaks eesmärki, et Kallasega samu asju samamoodi teen. Teen asju teistmoodi. Ühiskonna ootus on, et Eesti riigi ees olevad ülesanded siin saaksid kõige enne tehtud,“ rääkis ta. Küll aga ei plaani ta muuta kaitsevaldkonna oluliseks pidamist. Loe ja vaata rohkem siit!

Delfi tõi Tartu kesklinna avalikule salvestusele verivärske peaministrikandidaadi, nimelt lahkub juulis ametist praegune peaminister Kaja Kallas ja valitsuse etteotsa astub senine kliimaminister Kristen Michal. Kärt Anveltile ja Herman Kelomehele antud usutluses rääkis Michal, et ei kavatse Kallasest erineda. „Mul on Kajalt palju õppida, ta on särav. Ma olen teistes asjades parem: töökorraldamises, meeskonna juhtimises, poliitilise joone hoidmises,“ lausus Michal.

Tartu ülikooli rektori Toomas Asseri sõnul teda rõõmustab, et tänavu oli korralik konkurss ka matemaatikaõpetaja erialale, mis oli aastaid ebapopulaarne olnud. Loe edasi ja kuula saadet siit!

Urmo Soonvald alustas oma saates tõdemusega, et Marju Lauristin on tema silmis esmalt ikka maailmamõtestaja, ja meenutas 2000ndate alguses tehtud intervjuud.

„Nüüd, palju aega hiljem, on see moment mul ikka eredalt meeles. Läksin õhtul koju ja mõtlesin, et no ikka väga hea, kui ühiskonnale pannakse peegel ette. Ma ise ennast peeglist tihti vaadata ei taha, ei julge vaadata, ei taha ka seda uskuda, mis peeglist vastu vaatab. Aga kui sotsiaalteadlased näitavad ära numbrite, faktide ja statistikaga, siis see on nagu peeglisse vaatamine,“ tõdes Soonvald.

„Õnneks ei ole need numbrid alati ka kurvastavad, mõnikord nad ka rõõmustavad,“ lohutas Lauristin, et pole see peegelpilt alati midagi nii masendav.

Ühes olid mõlemad aga ühel meelel: vaba ajakirjandus on see, mis hoiab ka riigi ja rahva vaba. Milles kõiges võib aga eri meelt olla, seda kuula siit!

Delfi Meedia ja Postimehe grupp ei tee just tihti palju koos, ent Tartus tasub ajakirjandusest rääkida ikka nendega, kes kohapeal kogu aeg ajakirjandust teevad. Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba ja Viljandi ajalehe Sakala peatoimetaja Hans Värega käsitleti maakonnaajakirjanduse suurimat valupunkti: digitaliseerimist. Kes on suure grupi liige, saab seda lihtsalt teha, kes aga kuskile ei kuulu, on hädas (ja võiks vajada ka riigi abi?). Mida teha, et paberajakirjanduse paratamatu lõpu järel ei tekiks Eestisse uudistekõrbeid? Kuula saadet siit!