Erakondade reitingud: Isamaa toetus on tõusnud rekordkõrgele ja Reformierakonna toetus langenud rekordmadalale tasemele

Liidrikohal oleva Isamaa toetus ületas Norstati reitingutes esmakordselt 30% piiri ning teisel kohal oleva Reformierakonna toetus on langenud madalaimale tasemele alates 2019. aasta algusest. Rekordiliselt kõrge on seega ka Isamaa edu Reformierakonna ees, mis on hetkel 14,5 protsendipunkti. Kolmandal kohal oleva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on Reformierakonnaga praktiliselt samal tasemel.