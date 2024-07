DELFI WASHINGTONIS | Vilnius – 2. osa? NATO tippkohtumisel vaieldakse taas viimase päevani

Punane vaip, millele astusid tähtsad tegelased koos kaasadega, fanfaarid ja paatoslikud, filmitreileritest tuttava hääletämbriga sisse loetud vaheklipid. NATO kolmveerandsajandi sünnipäevapidu Andrew W. Melloni auditooriumis oli Ameerika Ühendriikidele sobivalt hollywoodilik ja meenutas rohkem Oscari-gaalat kui riigijuhtide kokkusaamist. Melloni auditoorium on ajalooline ruum, sest just siin osalesid 1999. aastal esimesed kolm endise idabloki riiki – Poola, Tšehhi ja Ungari – esimest korda NATO tippkohtumisel. Sellisena on see igati sobilik paik juhatama sisse tänavust kohtumist, kus kõige pingelisem küsimus on taas NATO itta laienemine.