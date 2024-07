NATO ametnik: Venemaal napib Ukrainale uue pealetungi korraldamiseks laskemoona ja vägesid

NATO iga-aastase tippkohtumise avamise eel Washingtonis ütles üks anonüümseks jäänud ametnik ajakirjanikele, et Venemaa on lahinguväljal saanud „väga suuri“ kaotusi, vahendab Reuters.

Tema sõnul on Venemaal raskusi väikeste territoriaalsete edusammude ärakasutamisega ja neil napib vägesid ning laskemoona ulatusliku pealetungi korraldamiseks.

„Nad peavad käskima alamehitatud ja kogenematutel üksustel liikuda piirkondadesse, et saavutada ebarealistlikke eesmärke,“ ütles ametnik.

Ametniku sõnul peaks Venemaa pealetungioperatsioonide jätkamiseks saama laskemoona ka teistelt riikidelt, mitte vaid Iraanilt ja Põhja-Korealt. Mõlemad riigid on eitanud relvade tarnimist Venemaale.

Ametnik märkis, et ka Kiiev on kaotanud palju vägesid, kuid „Ukraina kaitsevõime on märkimisväärselt paranemas“.