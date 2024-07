India peaminister Modi Putinile: süütute laste surm on valus

Ukrainat tabas esmaspäeval ulatuslik Vene raketirünnak, mille tagajärjel hukkus üle riigi vähemalt 44 ukrainlast. Ukraina teatel leiti rünnaku alla langenud lastehaiglast Venemaa tiibraketi Kh-101 tükke. Venemaa teatas tõendeid esitamata, et haiglat tabas Ukraina raketitõrjesüsteem.

„Olgu see sõda, konflikt või terrorirünnak, iga inimkonda uskuv inimene tunneb valu, kui on inimohvreid,“ ütles Modi.

„Kuid isegi sel juhul, kui süütud lapsed tapetakse, süda veritseb ja see valu on väga hirmutav,“ lisas ta.

Modi on ka varem kritiseerinud Venemaad riigi tegevuse tõttu Ukrainas. 2022. aasta septembris ütles India liider Putinile, et „tänane ajastu ei ole sõja ajastu“. Toona vastas Putin, et mõistab Modi muret.