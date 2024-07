Mõrvakatsest taastunud Slovakkia peaminister Fico naasis tööle

„Kallis progressiivne liberaalne meedia ja opositsioon, vabandust, et jäin ellu, aga ma olen tagasi,“ teatas Fico sotsiaalmeediaplatvormil Facebook.

Esmaspäeval käis Fico rukkilõikuse puhul põllul ja osales ka seal toimunud fotosessioonil. Selle visiidi raames kinnitas ta, et Slovakkia hoiab endiselt osale Ukraina põllumajandussaadustele kehtestatud impordikeeldu.

„Me ei lähe moega kaasa ega anna alla ka Ukrainast pärit põllumajandustoodete impordi asjus. Peab endiselt paika, et meil mingite toodete nimekiri, mida kutsume sanktsioonide nimekirjaks, ja seal on tooted, mida me ei kavatse Ukrainast importida,“ sõnas ta.